ВСУ во время отступления из Суджи обстреляли город ракетами

Украинские вооруженные формирования обстреляли населенный пункт (архивное фото).
Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт ракетами, отступая из Суджи Курской области. Об этом рассказала местная жительница.
«Начавшие отступление ВСУ, очевидно, знали, что российские военнослужащие приближаются, поэтому нанесли удар по ним. 8 марта ракета упала в 70 метрах от нашего дома», — передает ТАСС слова женщины. По ее словам, в момент взрыва она находилась на улице с семьей, и осколки снаряда ее ранили.
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