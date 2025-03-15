ВСУ во время отступления из Суджи обстреляли город ракетами

«Начавшие отступление ВСУ, очевидно, знали, что российские военнослужащие приближаются, поэтому нанесли удар по ним. 8 марта ракета упала в 70 метрах от нашего дома», — передает ТАСС слова женщины. По ее словам, в момент взрыва она находилась на улице с семьей, и осколки снаряда ее ранили.