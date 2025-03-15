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Десять человек в Актобе судят за убийство студента

В Актобе стартовал процесс по делу о массовой драке, в результате которой погиб несовершеннолетний студент. На скамье подсудимых 10 человек. Им чуть больше 20 лет. А потерпевших — 32. Почти все учатся в колледже, сообщает Zakon.kz.

Источник: pexels.com

По информации телеканала КТК, трагедия произошла в мае прошлого года. По материалам следствия, первоначально конфликт случился между убитым студентом и еще одним подростком.

На подмогу им пришли друзья и родственники. В итоге две группы молодых людей устроили массовую драку. Некоторые из участников потасовки вооружились огнестрельным и холодным оружием. Умершего студента сначала изрезали ножом, а потом переехали на автомобиле. Все фигуранты проходят по статье «Убийство».

Сначала встреча состоялась во дворе школы по улице Гришина. Один из подсудимых потребовал у потерпевшего 300 тысяч тенге либо IPhone 13-й модели. Когда тот отказался, назначил ему встречу в районе скотного рынка. В итоге молодые люди толпой собрались в тот же день примерно в 10 вечера, где и произошла массовая драка. Подсудимые были вооружены огнестрельным и холодным оружием.

Азамат Бакытжанов, гособвинитель