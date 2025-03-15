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«СТРАНА.ua»: армия России начала использовать новые тяжелые дроны

В зоне проведения специальной военной операции Россия начала использовать новые тяжелые беспилотные бомбардировщики. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на слова военнослужащего ВСУ с позывным Тень.

В арсенале ВС РФ появились новые тяжелые дроны.

В зоне проведения специальной военной операции Россия начала использовать новые тяжелые беспилотные бомбардировщики. Об этом сообщает украинское издание «СТРАНА.ua», ссылаясь на слова военнослужащего ВСУ с позывным Тень.

«Продолжается техническое развитие беспилотных систем. Появление таких тяжелых систем было вопросом времени, как и ударных БПЛА по типу “Шахед” с нашей стороны», — сказал он.

БПЛА российского производства от компании ZALA теперь оснащены возможностью выполнять маневры уклонения при атаках со стороны FPV-перехватчиков. По информации, предоставленной оператором дрона, эти устройства оборудованы видеокамерами с функцией машинного зрения. Эта технология позволяет идентифицировать атаки враждебных дронов и автоматически отправлять команды на выполнение маневров уклонения, тем самым повышая их оборонительные возможности, передает RT.