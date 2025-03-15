«СТРАНА.ua»: армия России начала использовать новые тяжелые дроны

БПЛА российского производства от компании ZALA теперь оснащены возможностью выполнять маневры уклонения при атаках со стороны FPV-перехватчиков. По информации, предоставленной оператором дрона, эти устройства оборудованы видеокамерами с функцией машинного зрения. Эта технология позволяет идентифицировать атаки враждебных дронов и автоматически отправлять команды на выполнение маневров уклонения, тем самым повышая их оборонительные возможности, передает RT.