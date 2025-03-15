Жители Волгограда сообщили о серии взрывов

По словам местных жителей, всего произошло около 8 взрывов.
В Волгограде и его окрестностях произошла серия взрывов, вызванных, предположительно, атакой украинских беспилотников. По предварительным данным, в Кировском и Красноармейском районах города активировалась система противовоздушной обороны.
«Всего было слышно от 5 до 8 взрывов», — пишет Shot, ссылаясь на слова местных жителей. Они сообщили, что в небе также были видны яркие вспышки из-за работы системы ПВО. В северной части Волгограда после инцидентов возник пожар.
Сообщается, что БПЛА были уничтожены над селами Мариновка, Котлубань и рабочим поселком Иловля. Информации о пострадавших и разрушениях нет.
Ночью в аэропортах Волгограда и Саратова был введен План «Ковер». По предварительной информации, это произошло из-за угрозы атаки украинских беспилотников.