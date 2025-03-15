Сколько еще бойцов ВСУ осталось в Курской области

Ранее президент России Владимир Путин объявил о готовности обеспечить безопасность солдат ВСУ, которые оказались в окружении в Курской области, при условии, что они откажутся от вооруженного сопротивления и сдадутся. Путин подчеркнул, что, несмотря на преступления этих военнослужащими против мирных жителей, Россия проявит гуманитарное отношение к сдавшимся в плен, передает RT.