Трагедия на улице Байкальской: молодой водитель погиб в результате ДТП в Иркутске

— По предварительным данным, молодой человек за рулем автомобиля Mercedes-Benz двигался по улице Байкальской в сторону кольцевой развязки. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги, совершив наезд на ограждение и часть подземного пешеходного перехода, — рассказывают полицейские.