Трагедия на улице Байкальской: молодой водитель погиб в результате ДТП в Иркутске

15 марта в Иркутске произошла страшная авария, которая унесла жизнь 20-летнего водителя. ДТП случилось в Октябрьском округе рано утром. Уже около 6 часов утра поступило сообщение в дежурную часть дорожно-патрульной службы. На место происшествия выехала полиция. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МВД Иркутской области.
— По предварительным данным, молодой человек за рулем автомобиля Mercedes-Benz двигался по улице Байкальской в сторону кольцевой развязки. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего машина вылетела с дороги, совершив наезд на ограждение и часть подземного пешеходного перехода, — рассказывают полицейские.
К несчастью, водитель погиб на месте до прибытия бригады скорой медицинской помощи. Однако другие участники дорожного движения не пострадали.
Сейчас инспекторы Госавтоинспекции ведут расследование на месте аварии. Проводится всесторонняя проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства трагедии.