После атаки дронов на НПЗ в Волгограде вспыхнул мощный пожар. Видео

Сегодня утром в Волгограде произошла серия взрывов, предположительно вызванных атакой украинских беспилотников. В Кировском и Красноармейском районах сработала система ПВО, местные жители сообщили о 5−8 взрывах и ярких вспышках в небе. После инцидента в северной части города возник пожар. БПЛА были уничтожены над селами Мариновка, Котлубань и рабочим поселком Иловля. Информации о пострадавших и разрушениях нет.