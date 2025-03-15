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В аэропортах Волгограда и Саратова ввели ограничения

Службы аэропортов активно работают над обеспечением безопасности полетов.

Источник: Аргументы и факты

В аэропортах Волгограда и Саратова введены временные ограничения на работу. Об этом сообщил представитель Росавиации в своем Telegram-канале, уточнив, что ограничения призваны обеспечить безопасность полетов гражданских авиационных судов.

По информации Росавиации, временные меры вступили в силу в аэропорту Волгограда с 03:33 по московскому времени, а в саратовском аэропорту — с 01:00 мск. В указанных аэропортах в настоящее время рейсы ни принимаются, ни отправляются.

Представитель Росавиации добавил, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и другие службы аэропортов активно работают над обеспечением безопасности полетов и делают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия временных ограничений.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов были введены в аэропорту Сочи.