Губернатор Гусев: силами ПВО уничтожено более 15 БПЛА над Воронежской областью

Украинские военные атаковали территорию Воронежской области в ночь на 15 марта. Силы противовоздушной обороны отражают налеты уже несколько часов. По данным губернатора Воронежской области Александра Гусева, ликвидировано более 15 беспилотных летательных аппаратов.
Помимо сил ПВО, в обнаружении и уничтожении дронов участвуют средства РЭБ. По словам Александра Гусева, боевики ВСУ продолжают массовую атаку на два района Воронежской области. Опасность прилета дронов сохраняется.
Отмечается, что пострадавших в результате атаки ВСУ нет. Кроме того, не зафиксировано и повреждений на земле.
Губернатор Александр Гусев также оповещал о прилете не менее пяти дронов около полуночи 15 марта. Атаки на область начались еще вечером 14 марта. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.