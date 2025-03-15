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В Кулсары транспортный полицейский спас людей из горящего дома

Рано утром 14 марта в ходе патрулирования территории вокзала станции Кулсары Атырауской области рядовой полиции Алихан Ахметов получил тревожный звонок от супруги, которая сообщила о пожаре в их доме. Не раздумывая, он направился к месту происшествия и оказался в центре чрезвычайной ситуации, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Источник: Polisia.kz

На момент его прибытия огонь уже стремительно распространялся. Оценив ситуацию, Ахметов незамедлительно начал эвакуацию жителей. Он успел вывести из горящего здания троих несовершеннолетних детей и пожилую женщину, а также вызвал пожарных, позвонив по номеру 101.

Несмотря на плотное задымление и опасность, полицейский решился войти в квартиру, чтобы убедиться, что внутри не осталось людей. Однако интенсивное пламя и удушающий дым не позволили ему продолжить поиски. Спасаясь сам, Ахметов выпрыгнул со второго этажа.

Алихан Ахметов начал службу в правоохранительных органах в январе 2023 года. Его отважные действия стали примером настоящего героизма. Молодой полицейский проявил исключительную решимость и готовность рисковать собственной жизнью ради спасения других.