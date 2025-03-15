В Кулсары транспортный полицейский спас людей из горящего дома

На момент его прибытия огонь уже стремительно распространялся. Оценив ситуацию, Ахметов незамедлительно начал эвакуацию жителей. Он успел вывести из горящего здания троих несовершеннолетних детей и пожилую женщину, а также вызвал пожарных, позвонив по номеру 101.
Несмотря на плотное задымление и опасность, полицейский решился войти в квартиру, чтобы убедиться, что внутри не осталось людей. Однако интенсивное пламя и удушающий дым не позволили ему продолжить поиски. Спасаясь сам, Ахметов выпрыгнул со второго этажа.
Алихан Ахметов начал службу в правоохранительных органах в январе 2023 года. Его отважные действия стали примером настоящего героизма. Молодой полицейский проявил исключительную решимость и готовность рисковать собственной жизнью ради спасения других.