В Кулсары транспортный полицейский спас людей из горящего дома

Рано утром 14 марта в ходе патрулирования территории вокзала станции Кулсары Атырауской области рядовой полиции Алихан Ахметов получил тревожный звонок от супруги, которая сообщила о пожаре в их доме. Не раздумывая, он направился к месту происшествия и оказался в центре чрезвычайной ситуации, сообщает ИА El.kz со ссылкой на Polisia.kz.