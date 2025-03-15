Над Воронежской областью сбили еще более 15 беспилотников

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что в городе Валуйки в результате падения беспилотника загорелась сухая трава. В селе Муром повреждены два частных дома. Кроме того, как сообщала Росавиация, временно приостановили работу аэропорты Волгограда и Саратова. В Ростовской и Самарской областях, а также Северной Осетии объявлена угроза атаки БПЛА.