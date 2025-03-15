Трамп заявил о ликвидации «беглого главаря» ИГИЛ*

Американский лидер продолжает активно применять военные меры против террористических группировок на Ближнем Востоке. Ранее он заявлял о ликвидации члена «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии, который был убит в результате точного авиаудара американских войск. Он назвал эту операцию важным шагом в борьбе с международным терроризмом.