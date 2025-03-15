Трамп заявил, что операция по ликвидация члена ИГИЛ* проводилась совместно с иракским и курдским правительствами.
Президент США Дональд Трамп объявил о ликвидации беглого лидера террористической группировки ИГИЛ* (террористическая группировка, запрещенная в РФ) в Ираке. Об этом он сообщил у себя в соцсетях.
«За ним неустанно охотились наши бесстрашные бойцы. Его жалкая жизнь была прервана, как и жизнь еще одного члена ИГИЛ*», — написал Трамп в социальной сети Truth Social. Он отметил роль американских солдат в проведении успешной операции.
Дональд Трамп также отметил, что успех операции стал возможен благодаря тесному сотрудничеству с иракским правительством и курдским региональным правительством. Это сотрудничество помогло скоординировать усилия и обеспечить эффективное проведение антитеррористической операции. РФ.
Американский лидер продолжает активно применять военные меры против террористических группировок на Ближнем Востоке. Ранее он заявлял о ликвидации члена «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая группировка) в Сирии, который был убит в результате точного авиаудара американских войск. Он назвал эту операцию важным шагом в борьбе с международным терроризмом.
*Исламское государство (ИГ, ИГИЛ) — террористическая группировка, запрещенная в РФ.