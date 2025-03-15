Гусев: в двух районах Воронежской области уничтожили более 15 БПЛА

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил о ликвидации более 15 беспилотников в двух районах региона. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
В пятницу Гусев информировал о нескольких обнаруженных и уничтоженных БПЛА, отметив, что, по предварительным данным, никто не пострадал. Позже, в ночь на субботу, он уточнил, что было уничтожено не менее пяти дронов.
По словам губернатора, в результате отражения массовой атаки беспилотников силами ПВО и средствами радиоэлектронной борьбы было нейтрализовано еще свыше 15 БПЛА. Он подчеркнул, что, согласно предварительной информации, пострадавших и повреждений в результате атаки на земле не зафиксировано.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что силы противовоздушной обороны утром отразили атаку украинских БПЛА. По его словам, два дрона были уничтожены над Балашихой, еще один — в Ленинском.