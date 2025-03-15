Бойцы ВС России закрепились в еще двух населенных пункта под Суджей. Видео

Во время отступления из населенного пункта Агроном ВСУ оставили оружие и боеприпасы, среди которых были винтовки американского производства в рабочем состоянии, рассказал командир одного из подразделений регулярного полка с позывным «Ястреб». В МО подчеркнули, что подразделения военной группировки «Север» продолжают наступление, последовательно вытесняя украинских бойцов из населенных пунктов и укрепленных районов.