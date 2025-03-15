Меркель встала на сторону Путина

Ранее Ангела Меркель выразила мнение о необходимости включения дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине. Она заявила, что использование только военных методов окажется недостаточным и важно, чтобы политика «нашла способ согласовать казалось бы непримиримые стороны». Меркель также подчеркнула, что Украина должна остаться суверенным государством, передает RT.