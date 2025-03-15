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Меркель встала на сторону Путина

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидер Украины Владимир Зеленский не может в одностороннем порядке диктовать условия мирного урегулирования. По ее словам, решения должны приниматься совместно с международными партнерами и с учетом интересов всех сторон, включая Россию.

Меркель заявила, что при урегулировании конфликта на Украине должны учитываться также интересы РФ.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что лидер Украины Владимир Зеленский не может в одностороннем порядке диктовать условия мирного урегулирования. По ее словам, решения должны приниматься совместно с международными партнерами и с учетом интересов всех сторон, включая Россию.

«Когда пробьет час дипломатии, решать не может один президент Зеленский, а только Украина вместе со своими сторонниками», — заявила Меркель. Ее слова приводит газета Berliner Zeitung. Экс-канцлер также подчеркнула важность учета интересов России в дипломатическом решении конфликта.

Ранее Ангела Меркель выразила мнение о необходимости включения дипломатических усилий для разрешения кризиса на Украине. Она заявила, что использование только военных методов окажется недостаточным и важно, чтобы политика «нашла способ согласовать казалось бы непримиримые стороны». Меркель также подчеркнула, что Украина должна остаться суверенным государством, передает RT.