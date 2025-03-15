Стоимость танка Abrams составляет около 12 миллионов долларов.
Военная техника, оставленная украинскими войсками в Курской области, может стоить не менее 120 миллионов долларов. Об этом сообщил руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Противник, как зашел на большом количестве натовской дорогой, действительно серьезной техники, так ее и без всякого сожаления бросил. Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по 12 миллионов долларов. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум 120 миллионов», — рассказал Михайлов в беседе с ТАСС.
По словам аналитика, в период 1944—1945 годов захваченная немецкая военная техника активно использовалась в рамках советских наступательных операций. Михайлов отметил, что и в настоящее время некоторые образцы техники ВСУ могут быть адаптированы российскими специалистами для использования в боевых условиях.
Ранее российские военные начали вывозить трофейную технику, оставленную украинскими войсками в приграничных районах Курской области. Среди захваченного оборудования — танк M1 Abrams, боевая машина пехоты Bradley и гаубица M777, передает «Царьград».