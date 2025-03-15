ВСУ бросили технику на 120 млн долларов, отступая из Курской области

«Противник, как зашел на большом количестве натовской дорогой, действительно серьезной техники, так ее и без всякого сожаления бросил. Мы примерно представляем, что Abrams в среднем оцениваются на оружейных рынках по 12 миллионов долларов. Можно себе представить примерную стоимость, допустим, десятка этих машин — как минимум 120 миллионов», — рассказал Михайлов в беседе с ТАСС.