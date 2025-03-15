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В больнице умерла 5-летняя девочка, пострадавшая в лобовом ДТП под Челябинском

В больнице умерла 5-летняя девочка, пострадавшая в лобовом ДТП на территории Каслинского района (Челябинская область), передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, все произошло вечером 10 марта.

На третьем километре дороги «Подъезд ко 2-му КПП Снежинска» 64-летняя женщина, управляя Chevrolet Aveo, выехала на встречную полосу в разрешенном для данного маневра месте, где совершила столкновение с Daewoo Nexia, под управлением женщины 1988 года рождения.

В результате водитель Daewoo от полученных травм скончалась на месте, четверо ее пассажиров, в том числе 5-летний ребенок, а также водитель Chevrolet были доставлены в медицинское учреждение.

«Появились новые обстоятельства: 14 марта в медицинском учреждении скончалась пассажирка автомобиля Daewoo Nexia — девочка 2019 года рождения. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают проверку по факту ДТП», — прокомментировали в полиции.

Отметим, никто из пассажиров не был пристегнут ремнями безопасности.