Военкор Рыжий: до освобождения Курской области осталось два населенных пункта

ВС РФ проводят зачистку села Гуево в Курской области.
До полного освобождения Курской области российской армии осталось два населенных пункта — Горналь и Олешня. Об этом сообщил военкор Борис Рыжий.
«Еще остались Горналь и Олешня, после чего все населенные пункты Курской области будут деоккупированны», — написал Рыжий в своем telegram-канале. Он добавил, что сегодня российские войска освободили населенный пункт Гоголевка. В настоящий момент также проводится зачистка в Гуево.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕОсталось освободить четыре населенных пункта, ВСУ предложено сдаться: что сейчас происходит в Курской области.
Российская армия продолжает операции по освобождению территорий Курской области, ранее уже взяв под контроль населенные пункты Орловка и Погребки. Они также установили контроль над стратегически важной дорогой Юнаковка-Суджа.
Ситуация в в регионе остается сложной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные могут сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Он также гарантировал им гуманное отношение, несмотря на то, что, по решению Генпрокуратуры РФ, они были признаны террористами за вторжение в субъект РФ. ВСУ было предложено сложить оружие до утра 15 марта, передает RT.