Военкор Рыжий: до освобождения Курской области осталось два населенных пункта

Ситуация в в регионе остается сложной. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что украинские военные могут сложить оружие и сдаться в плен, чтобы сохранить себе жизнь. Он также гарантировал им гуманное отношение, несмотря на то, что, по решению Генпрокуратуры РФ, они были признаны террористами за вторжение в субъект РФ. ВСУ было предложено сложить оружие до утра 15 марта, передает RT.