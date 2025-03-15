Зеленского призвали пойти на радикальный шаг

«Зеленскому осталась только одна вещь: сдаться», — написал Малиен на своей странице в соцсети Х. По его словам, после предпринятого украинским лидером шага начнутся положительные изменения. Также профессор утверждает, что отход ВСУ из Курской области является их поражением.