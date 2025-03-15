После того как Зеленский признает поражение, произойдут положительные изменения, утверждает Малиен.
Президенту Украины Владимиру Зеленскому остается только сдаться в конфликте с Россией. Об этом сообщил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Зеленскому осталась только одна вещь: сдаться», — написал Малиен на своей странице в соцсети Х. По его словам, после предпринятого украинским лидером шага начнутся положительные изменения. Также профессор утверждает, что отход ВСУ из Курской области является их поражением.
Президент Зеленский косвенно выразил готовность на прекращение операции украинских вооруженных сил в Курской области, сообщает издание «Страна.ua». В ходе операции «Труба» («Поток»), которая являлась неожиданным тактическим действием ВС РФ, 430 украинских военнослужащих были взяты в плен, передает «Царьград».