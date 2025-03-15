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Две незаконные майнинг-фермы закрыли в Иркутске

Майнинг-ферму скрывали в подвале на улице Советская в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске прокуратура провела масштабную проверку и добилась прекращения незаконной майнинговой деятельности на нескольких объектах города. В ходе рейдов были выявлены факты нелегальной добычи криптовалюты, которая осуществлялась с нарушением законодательства, особенно в период отопительного сезона. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.

— Установлено, что под прикрытием сервисного центра по ремонту компьютерного оборудования в подвальном помещении многоквартирного дома на улице Советская осуществлялась нелегальная добыча криптовалюты с использованием 31 единицы вычислительного оборудования с потреблением электроэнергии более 150 кВт/ч, — рассказывают в прокуратуре.

Еще один случай незаконной деятельности был выявлен в спортивно-тренировочном комплексе на улице Красноказачьей. Там 11 единиц майнингового оборудования маскировали под отопительные приборы. Незаконная деятельность на всех выявленных объектах прекращена.

Кроме этого, прокуратура внесла представления и предостерегла руководителей двух дата-центров, которые предоставляли услуги майнинг-отелей в Куйбышевском районе. Эти объекты потребляли более 50 мВт/ч электроэнергии, что создавало значительную нагрузку на энергосистему города.