Две незаконные майнинг-фермы закрыли в Иркутске

В Иркутске прокуратура провела масштабную проверку и добилась прекращения незаконной майнинговой деятельности на нескольких объектах города. В ходе рейдов были выявлены факты нелегальной добычи криптовалюты, которая осуществлялась с нарушением законодательства, особенно в период отопительного сезона. Об этом КП-Иркутск рассказали в прокуратуре Иркутской области.