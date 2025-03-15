В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников

В них указано, что он скрылся от румынского следствия и был объявлен в розыск.
Суд в Москве арестовал его в конце февраля «для дальнейшей выдачи его правоохранительным органам Румынии». Подчеркивается, что необходимый пакет документов для решения вопроса об экстрадиции будет направлен в Генеральную прокуратуру РФ. При этом российские правоохранители уже получили от зарубежных коллег подтверждение намерения требовать выдачи Родидеала.
Обвиняемый и его защитник возражали против удовлетворения ходатайства, просили его отклонить или избрать меру пресечения в виде домашнего ареста.
На официальном сайте румынской полиции указано, что Родидеал находится в розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Он был осужден на 12,5 лет за совершение следующих деяний: создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта, управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством.
Как сообщала румынская пресса со ссылкой на местные правоохранительные органы, Родидеал в 2005 году планировал убийство партнера по бизнесу с помощью заложенной в автомобиль взрывчатки, а позднее, когда исполнителей спугнули полицейские, Родидеал просил достать ему пистолет и патроны. Тем не менее, злоумышленники не исполнили задуманное из-за вмешательства полиции и скрылись из страны.