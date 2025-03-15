В Москве арестовали одного из самых разыскиваемых румынских преступников

На официальном сайте румынской полиции указано, что Родидеал находится в розыске в связи с наличием ордера на исполнение приговора. Он был осужден на 12,5 лет за совершение следующих деяний: создание и поддержка организованной преступной группы, незаконное хранение боеприпасов, предназначенных для боевого оружия, необоснованное подстрекательство к совершению тяжкого убийства, подстрекательство к совершению преступления, связанного с хранением поддельных денежных средств в целях сбыта, управление транспортным средством по дорогам общего пользования в состоянии временного отстранения от управления транспортным средством.