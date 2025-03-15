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Девушка погибла в лобовом ДТП с грузовиком на трассе Челябинск-Троицк

Смертельное ДТП произошло на трассе Челябинск-Троицк.

Источник: Госавтоинспекция Челябинской области

Утром 15 марта на 105-м километре автодороги Челябинск-Троицк произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, 25-летняя девушка за рулем Chevrolet Cruze выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком «Луидор», за рулем которого находился 44-летний водитель.

— В результате аварии водитель Chevrolet Cruze от полученных травм скончалась на месте. В момент ДТП девушка не была пристегнута ремнем безопасности, — сообщили в Госавтоинспекции Челябинской области.

Сейчас сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа устанавливают детали аварии.