Следствие арестовало активы на более 2,5 млрд руб. по делу Тимура Иванова

Тимур Иванов был задержан 24 апреля 2024 года по подозрению в получении крупной взятки, связанной с его работой в строительной отрасли в интересах Министерства обороны России. В ноябре обвинения против Иванова ужесточили, а перед Новым годом суд продлил его арест до 23 марта.