Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Асбесте вспыхнул цех на площади 700 квадратных метров

В Асбесте загорелся цех на промышленной площадке.

Источник: Комсомольская правда

В Асбесте утром 15 марта загорелся большой цех на улице Промышленная. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны.

— Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горело здание цеха на промплощадки. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в МЧС по Свердловской области.

Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать через полтора часа. Пожар тушили 14 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.

Напомним, 14 марта в Нижнем Тагиле в пожаре в частном доме погиб человек. О причине возгорания неизвестно.