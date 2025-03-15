В Асбесте вспыхнул цех на площади 700 квадратных метров

В Асбесте утром 15 марта загорелся большой цех на улице Промышленная. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны.
— Прибывшие к месту вызова пожарно-спасательные подразделения установили, что горело здание цеха на промплощадки. Информации о пострадавших не поступало, — сообщили в МЧС по Свердловской области.
Площадь пожара составила 700 квадратных метров. Огонь удалось ликвидировать через полтора часа. Пожар тушили 14 человек личного состава и 5 единиц спецтехники.
Напомним, 14 марта в Нижнем Тагиле в пожаре в частном доме погиб человек. О причине возгорания неизвестно.