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Бегство от полиции закончилось для волгоградца затонувшей в реке «Нивой»

Водитель машины не пострадал.

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, поздним вечером 14 марта 2025 года в Новоаннинском районе поступило сообщение о нарушении правил дорожного движения водителем автомобиля «Нива». На место происшествия был направлен экипаж ДПС.

В ходе патрулирования сотрудники полиции обнаружили нарушителя, который проигнорировал команды остановиться и попытался скрыться.

Во время преследования водитель выехал на реку Бузулук, лед не выдержал тяжести внедорожника, что привело к затоплению автомобиля. Водитель успел покинуть место происшествия, его личность уже установлена, и принимаются меры по его задержанию.

В данный момент организованы работы по подъему автомобиля из реки.