Бегство от полиции закончилось для волгоградца затонувшей в реке «Нивой»

Как сообщает ГУ МВД по Волгоградской области, поздним вечером 14 марта 2025 года в Новоаннинском районе поступило сообщение о нарушении правил дорожного движения водителем автомобиля «Нива». На место происшествия был направлен экипаж ДПС.
В ходе патрулирования сотрудники полиции обнаружили нарушителя, который проигнорировал команды остановиться и попытался скрыться.
Во время преследования водитель выехал на реку Бузулук, лед не выдержал тяжести внедорожника, что привело к затоплению автомобиля. Водитель успел покинуть место происшествия, его личность уже установлена, и принимаются меры по его задержанию.
В данный момент организованы работы по подъему автомобиля из реки.