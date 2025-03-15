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Мужчина в темно-зеленой куртке пропал в поселке под Новосибирском

Из особых примет — теменная залысина.

Источник: Соцсети

Под Новосибирском пропал 60-летний Сергей Мельниченко. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 9 марта. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».

Отмечается, что 60-летний Сергей Мельниченко пропал в поселке Красный Яр Кубовинского сельсовета. О его местонахождении ничего не известно с 9 марта 2025 года.

Приметы мужчины: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку с опушкой, черные утепленные штаны, черные ботинки и черную шапку. При себе была черная сумка через плечо.

Из особых примет — теменная залысина.