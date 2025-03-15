Мужчина в темно-зеленой куртке пропал в поселке под Новосибирском

Под Новосибирском пропал 60-летний Сергей Мельниченко. О местонахождении мужчины ничего неизвестно с 9 марта. Об этом сообщили в группе «Поисковый отряд ЛизаАлерт Новосибирской области».
Отмечается, что 60-летний Сергей Мельниченко пропал в поселке Красный Яр Кубовинского сельсовета. О его местонахождении ничего не известно с 9 марта 2025 года.
Приметы мужчины: рост 160 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы и серо-голубые глаза. Был одет в темно-зеленую куртку с опушкой, черные утепленные штаны, черные ботинки и черную шапку. При себе была черная сумка через плечо.
Из особых примет — теменная залысина.