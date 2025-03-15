16-летнюю девочку, спасшуюся из окна во время пожара, будут лечить в Перми

Речь идёт о пожаре, который произошёл утром 13 марта в одной из квартир жилого дома. На место прибыли огнеборцы, которые начали ликвидацию возгорания и спасение людей. По данным регионального МЧС, пожарные вывели из огня 10 человек, ещё 80 выбрались самостоятельно. Двоих из них — 11-месячного мальчика и 16-летнюю девочку, спасавшихся с 4 и 5 этажа, — очевидцы ловили на матрас.