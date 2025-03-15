16-летнюю девочку, спасшуюся из окна во время пожара, будут лечить в Перми

16-летнюю девочку, которой пришлось спасаться из окна во время страшного пожара в Кунгуре в одном из многоквартирных домов на улице Детской, перевели на лечение в Пермь, рассказал perm.aif.ru источник, знакомый с ситуацией.
Позже эту информацию perm.aif.ru подтвердили в краевом минздраве.
«Девочка находится в удовлетворительном состоянии», — пояснили в ведомстве.
Речь идёт о пожаре, который произошёл утром 13 марта в одной из квартир жилого дома. На место прибыли огнеборцы, которые начали ликвидацию возгорания и спасение людей. По данным регионального МЧС, пожарные вывели из огня 10 человек, ещё 80 выбрались самостоятельно. Двоих из них — 11-месячного мальчика и 16-летнюю девочку, спасавшихся с 4 и 5 этажа, — очевидцы ловили на матрас.
Пострадавшими на пожаре оказались пять человек. После инцидента сотрудники СУ СКР по Пермскому краю начали проверку.