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Ударила ребенка в лицо и по голове: женщина напала на школьника в Иркутске

Женщина напала на школьника в Иркутске.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области заведено уголовное дело после публикации в социальных сетях о случае жестокого обращения с ребенком. Информация о произошедшем вызвала широкий общественный резонанс, и Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил лично контролировать расследование.

— В социальных медиа получила распространение информация об избиении ребенка в Иркутске. Следственными органами СК России по Иркутской области по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство», — рассказывают в региональном Следкоме.

На видео, которое облетело паблики Иркутской области, видно, как женщина накинулась на школьника на крыльце магазина. Она ударила несколько ребенка в лицо и по голове. Следствие установит все детали произошедшего, включая мотивы и обстоятельства насилия.