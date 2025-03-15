Сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств из офиса в Новосибирске

В полицию Ленинского района Новосибирска поступило заявление о краже более одного миллиона рублей из офиса компании, занимающейся изготовлением дверей. Сотрудники полиции изучили записи видеонаблюдения и провели оперативные мероприятия.
В результате был задержан подозреваемый — 34-летний житель Бердска, сотрудник этой же компании. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
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