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Сотрудники полиции раскрыли кражу денежных средств из офиса в Новосибирске

В Ленинском районе Новосибирска полиция раскрыла кражу более одного миллиона рублей из офиса.

Источник: Сиб.фм

В полицию Ленинского района Новосибирска поступило заявление о краже более одного миллиона рублей из офиса компании, занимающейся изготовлением дверей. Сотрудники полиции изучили записи видеонаблюдения и провели оперативные мероприятия.

В результате был задержан подозреваемый — 34-летний житель Бердска, сотрудник этой же компании. Выяснилось, что ранее он уже привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области грузовой поезд сбил 74-летнего мужчину.