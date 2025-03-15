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Житель Красноярского края потерял 4,3 млн рублей на фейковой криптобирже

Житель Енисейска стал жертвой мошенников и лишился 4,3 миллиона рублей.

Источник: Freepik

Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.

В апреле 2024 года мужчина познакомился в интернете с девушкой, которая представилась как трейдер на криптобирже и предложила ему попробовать свои силы в торговле. 28-летний енисейский житель доверился незнакомке и начал следовать ее инструкциям.

Первоначально он перевел 330 тысяч рублей, но мошенники убедили его увеличить инвестиции, в результате чего мужчина оформил кредит на сумму 1,9 миллиона рублей. В течение нескольких месяцев он отправил еще 2 миллиона рублей на неизвестные счета. В конечном итоге потерпевший осознал, что стал жертвой мошеннической схемы.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Ранее рассказывали, что жители Красноярского края потеряли более 300 млн рублей из-за мошенников с начала года.