Житель Красноярского края потерял 4,3 млн рублей на фейковой криптобирже

Первоначально он перевел 330 тысяч рублей, но мошенники убедили его увеличить инвестиции, в результате чего мужчина оформил кредит на сумму 1,9 миллиона рублей. В течение нескольких месяцев он отправил еще 2 миллиона рублей на неизвестные счета. В конечном итоге потерпевший осознал, что стал жертвой мошеннической схемы.