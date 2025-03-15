На трассе под Ростовом в лобовом ДТП пострадал взрослый и ребенок

На трассе в Ростовской области в лобовом ДТП столкнулись две иномарки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по региону. Авария произошла 14 марта около 18:40 на трассе «Шахты-Цимлянск».
По предварительным данным, 22-летняя девушка, управлявшая автомобилем «BYD», не справилась с управлением. В результате заноса машина выехала на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем «Haval Julion».
В результате аварии пострадали водитель «BYD» и 14-летний пассажир из "Haval Julion. В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.
Госавтоинспекция Ростовской области обращается ко всем участникам дорожного движения с призывом неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, проявлять бдительность и осторожность на дорогах.