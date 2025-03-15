Студентка из Калининграда потеряла 2,5 миллиона рублей из-за телефонных мошенников

По данным полиции, схема обмана была классической. Сначала мошенники позвонили матери студентки, представившись сотрудником финансового мониторинга, и сообщили о попытке оформления кредита. Затем последовали звонки от лже-силовиков, которые убедили девушку, что ее родительские счета находятся под угрозой и деньги могут быть переведены для поддержки иностранного государства.