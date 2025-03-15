Студентка из Калининграда потеряла 2,5 миллиона рублей из-за телефонных мошенников

Девушка перевела аферистам более 2,4 миллионов рублей со счетов своих родителей.
По данным полиции, схема обмана была классической. Сначала мошенники позвонили матери студентки, представившись сотрудником финансового мониторинга, и сообщили о попытке оформления кредита. Затем последовали звонки от лже-силовиков, которые убедили девушку, что ее родительские счета находятся под угрозой и деньги могут быть переведены для поддержки иностранного государства.
Под влиянием страха и паники студентка перевела все сбережения на указанные мошенниками «безопасные» счета. Только после этого она осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию.
По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Виновным грозит наказание по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).
Важно помнить: настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не просят переводить деньги на «безопасные» счета и не звонят с подобными предложениями. При подобных звонках следует немедленно прекратить разговор и перезвонить в банк по официальному номеру для проверки информации.