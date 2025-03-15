Во Владивостоке загорелась сухая трава

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров тушат во Владивостоке, сообщает в своём Telegram-канале региональный главк МЧС России.
В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.
«Во Владивостоке… на сопке Холодильник горит сухая трава. Огнеборцы ликвидируют возгорание на 400 “квадратах”», — говорится в сообщении.
На месте работают 18 человек личного состава и три единицы техники, информирует ГУ МЧС.