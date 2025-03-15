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Во Владивостоке загорелась сухая трава

Во Владивостоке тушат пал сухой травы на площади 400 квадратов.

Источник: РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 15 мар — РИА Новости. Пал сухой растительности на площади 400 квадратных метров тушат во Владивостоке, сообщает в своём Telegram-канале региональный главк МЧС России.

В Приморье с марта в 14 муниципалитетах введён особый противопожарный режим, ещё в шести муниципальных образованиях действует режим повышенной готовности.

«Во Владивостоке… на сопке Холодильник горит сухая трава. Огнеборцы ликвидируют возгорание на 400 “квадратах”», — говорится в сообщении.

На месте работают 18 человек личного состава и три единицы техники, информирует ГУ МЧС.