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Двое взрослых и годовалая девочка пострадали в аварии на воронежской трассе

В лобовом столкновении в Воронежской области пострадали три человека, в том числе ребенок.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

В Воронежской области на автодороге «Северный подъезд к г. Острогожску» накануне произошла серьезная авария. В пресс-службе ГУ МВД по области рассказали, что около 14.00 34-летний водитель на автомобиле «Форд Мондео» по непонятной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Гранта», под управлением 37-летнего жителя г. Острогожска.

В результате лобового ДТП пострадали водитель отечественной легковушки и его пассажиры — 37-летняя женщина и годовалая девочка получили травмы. Пострадавших доставили в больницу.

По факту аварии проводится проверка.