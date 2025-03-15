Двое взрослых и годовалая девочка пострадали в аварии на воронежской трассе

В Воронежской области на автодороге «Северный подъезд к г. Острогожску» накануне произошла серьезная авария. В пресс-службе ГУ МВД по области рассказали, что около 14.00 34-летний водитель на автомобиле «Форд Мондео» по непонятной причине выехал на полосу встречного движения и столкнулся со встречным автомобилем «Лада Гранта», под управлением 37-летнего жителя г. Острогожска.