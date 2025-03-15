Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Шесть человек пострадали в лобовом столкновении иномарок на трассе в Омской области

В субботу, 15 марта, на трассе Омск — Муромцево столкнулись автомобили Honda и Toyota.

ДТП произошло в районе 23 километра дороги.

По предварительным данным, 43-летний водитель Honda выехал на встречку и врезался во вторую иномарку, которой управлял 68-летний мужчина.

По информации Госавтоинспекции Омской области, в результате ДТП пострадали шесть человек. Оба водителя, 42-летняя женщина, 10-летний мальчик и 15-летняя девочка, ехавшие в автомобиле Honda, а также пассажирка Toyota — 61-летняя женщина.

Ранее мы писали об 11-летней девочке, которую сбил автомобиль BMW. Она была госпитализирована, её состояние оценивается как стабильно-тяжёлое.