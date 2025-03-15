Шесть человек пострадали в лобовом столкновении иномарок на трассе в Омской области

По информации Госавтоинспекции Омской области, в результате ДТП пострадали шесть человек. Оба водителя, 42-летняя женщина, 10-летний мальчик и 15-летняя девочка, ехавшие в автомобиле Honda, а также пассажирка Toyota — 61-летняя женщина.