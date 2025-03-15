Шесть человек пострадали в лобовом столкновении иномарок на трассе в Омской области

ДТП произошло в районе 23 километра дороги.
По предварительным данным, 43-летний водитель Honda выехал на встречку и врезался во вторую иномарку, которой управлял 68-летний мужчина.
По информации Госавтоинспекции Омской области, в результате ДТП пострадали шесть человек. Оба водителя, 42-летняя женщина, 10-летний мальчик и 15-летняя девочка, ехавшие в автомобиле Honda, а также пассажирка Toyota — 61-летняя женщина.
Ранее мы писали об 11-летней девочке, которую сбил автомобиль BMW. Она была госпитализирована, её состояние оценивается как стабильно-тяжёлое.