В Ростове на Большой Садовой вспыхнула крыша старинного здания

В центре Ростова загорелась крыша старинного здания. Инцидент произошел 15 марта на улице Большая Садовая, 88. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
По словам ростовчан, около 10:00 вспыхнула кровля четырехэтажного дома. На место оперативно прибыли пожарные.
— Огонь охватил 100 квадратных метров крыши. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек и три единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Справиться с огнем удалось за полчаса. Однако движение на участке от переулка Семашко до Ворошиловского проспекта до сих пор затруднено. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.