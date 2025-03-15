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В Ростове на Большой Садовой вспыхнула крыша старинного здания

ЧП на Большой Садовой: в Ростове загорелась кровля четырехэтажного дома.

Источник: Комсомольская правда

В центре Ростова загорелась крыша старинного здания. Инцидент произошел 15 марта на улице Большая Садовая, 88. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

По словам ростовчан, около 10:00 вспыхнула кровля четырехэтажного дома. На место оперативно прибыли пожарные.

— Огонь охватил 100 квадратных метров крыши. В ликвидации возгорания участвовали 12 человек и три единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Справиться с огнем удалось за полчаса. Однако движение на участке от переулка Семашко до Ворошиловского проспекта до сих пор затруднено. К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.