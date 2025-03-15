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ДТП с участием патрульной полиции произошло в Актюбинской области: водитель в больнице

В Сети появилась информация о произошедшем в Актюбинской области ДТП с участием экипажа дорожно-патрульной полиции. Факт аварии подтвердили в ДП, передает NUR.KZ.

Источник: t.me/egovpress

Публикация появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS. Автор написал, что в результате аварии ее участники получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу бригадой скорой медицинской помощи.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Актюбинской области. Нам подтвердили факт аварии.

«14 марта на автодороге областного значения “Донское — Бадамша — Актобе — Орск” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины, обеспечивавшей безопасность дорожного движения в сильный туман.

В результате происшествия водитель автомашины марки «Хюндай-Элантра», сотрудник полиции, с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.