ДТП с участием патрульной полиции произошло в Актюбинской области: водитель в больнице

Публикация появилась в Telegram-канале EGOV.PRESS. Автор написал, что в результате аварии ее участники получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу бригадой скорой медицинской помощи.
Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в полицию Актюбинской области. Нам подтвердили факт аварии.
«14 марта на автодороге областного значения “Донское — Бадамша — Актобе — Орск” произошло дорожно-транспортное происшествие с участием служебной автомашины, обеспечивавшей безопасность дорожного движения в сильный туман.
В результате происшествия водитель автомашины марки «Хюндай-Элантра», сотрудник полиции, с телесными повреждениями госпитализирован в медицинское учреждение.
По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка", — сообщили в пресс-службе Департамента полиции Актюбинской области.