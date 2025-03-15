Ричмонд
+7°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске на Ярыгинской набережной нашли тело мужчины

В Красноярске возле мусорных контейнеров на Ярыгинской набережной прохожие обнаружили тело мужчины, прикрытое пледом.

Источник: МК

Полиция начала расследование обстоятельств его смерти.

Согласно материалам с камер видеонаблюдения, зафиксировавшим момент, мужчина, вероятно, выпал из окна одной из близлежащих многоэтажек. Есть предположение, что кто-то перенес его и прикрыл пледом до прибытия правоохранительных органов.

В МВД по Красноярскому краю уточнили, что предварительные данные указывают на отсутствие криминальных обстоятельств в смерти мужчины. Другие подробности происшествия пока не раскрываются.

Ранее рассказывали, что мужчина выпал из окна на Мартынова в Красноярске после ссоры с любимой.