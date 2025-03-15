В Красноярске на Ярыгинской набережной нашли тело мужчины

Согласно материалам с камер видеонаблюдения, зафиксировавшим момент, мужчина, вероятно, выпал из окна одной из близлежащих многоэтажек. Есть предположение, что кто-то перенес его и прикрыл пледом до прибытия правоохранительных органов.