В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

«В результате автоаварии за медицинской помощью обратились шесть человек: водитель Honda и его пассажиры — женщина 1983 года рождения, девочка 2010 и мальчик 2015 годов рождения. Пострадал также водитель Toyota и его пассажир — женщина 1964 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.