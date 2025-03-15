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В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

МВД: в Омской области 6 человек пострадали при столкновении 2 иномарок на трассе.

Источник: © РИА Новости

ОМСК, 15 мар — РИА Новости. Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло около 10.00 (7.00 мск) в районе 23-го километра трассы Омск — Муромцево. Выяснилось, что 43-летний водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota, под управлением 68-летнего мужчины.

«В результате автоаварии за медицинской помощью обратились шесть человек: водитель Honda и его пассажиры — женщина 1983 года рождения, девочка 2010 и мальчик 2015 годов рождения. Пострадал также водитель Toyota и его пассажир — женщина 1964 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Причины и обстоятельства ДТП выясняют.