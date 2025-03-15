В Омской области столкнулись две иномарки, есть пострадавшие

ОМСК, 15 мар — РИА Новости. Шесть человек пострадали во время столкновения двух иномарок на трассе в Омской области, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
ДТП произошло около 10.00 (7.00 мск) в районе 23-го километра трассы Омск — Муромцево. Выяснилось, что 43-летний водитель Honda выехал на встречную полосу и столкнулся с легковой Toyota, под управлением 68-летнего мужчины.
«В результате автоаварии за медицинской помощью обратились шесть человек: водитель Honda и его пассажиры — женщина 1983 года рождения, девочка 2010 и мальчик 2015 годов рождения. Пострадал также водитель Toyota и его пассажир — женщина 1964 года рождения», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Причины и обстоятельства ДТП выясняют.