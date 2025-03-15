В Татарстане при пожаре в частном доме погиб мужчина

Пожарные прибыли на место, локализовали пожар на площади 48 кв. м. и обнаружили тело 66-летнего хозяина одноэтажного бревенчатого дома.
По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения в монтаже или эксплуатации электрооборудования.
В деревне Кувады Тукаевского района Татарстана при пожаре в частном доме погиб мужчина. Информация об этом опубликована в Telegram-канале МЧС по республике.
Пожарные прибыли на место, локализовали пожар на площади 48 кв. м. и обнаружили тело 66-летнего хозяина одноэтажного бревенчатого дома.
По предварительным данным, причиной пожара стали нарушения в монтаже или эксплуатации электрооборудования.