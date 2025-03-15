В Турции возбудили дело после фотосессии двух иностранок на кладбище

«В соцсетях и СМИ появились видеозаписи с двумя гражданами, игравшими в карты на кладбище, они вели себя неподобающе… Установлено, что инцидент произошел на кладбище Андызлы в районе Муратпаша, в нем участвовали иностранки Е. С. и К. Й., которые покинули нашу страну 10 марта. В отношении иностранок начато следствие по статье 216 турецкого уголовного кодекса о подстрекательстве к ненависти или враждебности одной части общества по отношению к другой», — сообщило управление в пресс-релизе.