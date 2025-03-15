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Восемь кроликов спасли на пожаре в Братске

В Братске произошел пожар в стайке.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Братске произошел пожар в стайке, расположенной в жилом районе Гидростроитель. Из огня удалось спасти восьмерых кроликов. Об этом КП-Иркутск рассказали в ГУ МЧС по Иркутской области.

— Хозяйка обнаружила пожар и позвонила в службу спасения. Огонь на 13 квадратах ликвидировали семь специалистов и две спецмашины ведомства, — рассказывают в региональном МЧС.

Несмотря на оперативность спасателей, не все животные смогли выжить. В огне погибли 10 кур и 19 кроликов. Предположительной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Чтобы избежать трагедий, МЧС России напоминает о важности соблюдения правил пожарной безопасности. Используйте только исправное электрооборудование, регулярно проверяйте состояние электропроводки, а ремонт и обслуживание доверяйте только профессионалам.