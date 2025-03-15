Против сына основателя ChronoPay возбудили новое дело

В июле 2024 года в отношении Врублевского-младшего московские следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве. Он объявлен в розыск и заочно арестован. В субботу в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что против Врублевского-младшего возбуждено новое уголовное дело.
«Уголовное дело возбуждено по трем статьям, в том числе за неуважение к суду и угрозы судье», — сказал собеседник агентства.
В 2022 году был задержан отец фигуранта, Павел Врублевский. По версии МВД, Врублевский и его знакомые с 2019 года размещали в интернете заведомо недостоверную информацию с предложениями денежного вознаграждения за участие в опросах, а также за успешное прогнозирование курса валют и акций. Кроме того, они приглашали участвовать в биржевых торгах и других финансовых операциях, обещая существенную прибыль.
По данным МВД, ущерб от действий фигурантов по четырем эпизодам составил 536 тысяч рублей.
У Врублевского уже были проблемы с законом в России: в 2013 году Тушинский суд Москвы приговорил его к 2,5 годам колонии за DDoS-атаку на конкурирующую платежную систему Assist, заключившую контракт с «Аэрофлотом». Нанятые бизнесменом хакеры в 2010 году вывели сайт Assist из строя, в итоге у «Аэрофлота» возникли сложности с продажей авиабилетов через интернет.
DDoS-атака обошлась Врублевскому в 20 тысяч долларов, ущерб Assist составил около 15 миллионов рублей, «Аэрофлоту» — 146 миллионов рублей. IT-предприниматель вышел на свободу условно-досрочно через год после осуждения, в 2014 году.
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