Троих студентов-иностранцев, устроивших драку в стерлитамакском общежитии, заключили под стражу

В башкирском городе Стерлитамаке по подозрению в хулиганстве арестовали троих студентов-иностранцев. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики и Следственный комитет.
Инцидент произошел вечером минувшего вторника — 11 марта, когда фигуранты устроили драку, напав на двоих парней. В результате один из потерпевших получил перелом челюсти, а другой — ушибы головы. Обоим оказали медицинскую помощь.
Суда постановил заключить подозреваемых под стражу на 1 месяц 28 суток — до 13 мая.
Кроме того, Следком организовал проверку по видеообращению других студентов, которые сообщили о противоправных действиях иностранных учащихся во время обучения и проживания в общежитии.
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