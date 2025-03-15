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Троих студентов-иностранцев, устроивших драку в стерлитамакском общежитии, заключили под стражу

В Стерлитамаке из-за массовой драки в общежитии арестовали трех иностранцев.
Источник: Комсомольская правда

В башкирском городе Стерлитамаке по подозрению в хулиганстве арестовали троих студентов-иностранцев. Об этом рассказала объединенная пресс-служба судов республики и Следственный комитет.

Инцидент произошел вечером минувшего вторника — 11 марта, когда фигуранты устроили драку, напав на двоих парней. В результате один из потерпевших получил перелом челюсти, а другой — ушибы головы. Обоим оказали медицинскую помощь.

Суда постановил заключить подозреваемых под стражу на 1 месяц 28 суток — до 13 мая.

Кроме того, Следком организовал проверку по видеообращению других студентов, которые сообщили о противоправных действиях иностранных учащихся во время обучения и проживания в общежитии.

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