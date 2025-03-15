В Минске задержали 60-летнего курьера мошенников

В Партизанский РУВД обратилась 70-летняя минчанка. Женщина стала жертвой мошенников.
Сначала у женщины по схеме «энергосбыт» выманили личные данные. Потом позвонил лжеправоохранитель и убедил, что ими пользуются злоумышленники для совершения преступлений: во избежание ответственности необходимо задекларировать сбережения. Пенсионерка отдала прибывшему курьеру Br170 тыс.
Оперативники установили личность и задержали посыльного. Им оказался 60-летний житель столицы.
Он рассказал, что тоже поверил мошенникам, взял несколько кредитов и отдал им деньги. А затем согласился «помогать» другим пожилым людям, забирая у них наличность якобы для зачисления на безопасные счета в Национальном банке.
Помимо заявительницы фигурант получил еще от двоих потерпевших свыше Br80 тыс. Часть отправил переводом, остальное отвез за границу и лично передал посреднику.
Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы.