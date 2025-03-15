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В Минске задержали 60-летнего курьера мошенников

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске задержали 60-летнего курьера мошенников. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МВД.

В Партизанский РУВД обратилась 70-летняя минчанка. Женщина стала жертвой мошенников.

Сначала у женщины по схеме «энергосбыт» выманили личные данные. Потом позвонил лжеправоохранитель и убедил, что ими пользуются злоумышленники для совершения преступлений: во избежание ответственности необходимо задекларировать сбережения. Пенсионерка отдала прибывшему курьеру Br170 тыс.

Оперативники установили личность и задержали посыльного. Им оказался 60-летний житель столицы.

Он рассказал, что тоже поверил мошенникам, взял несколько кредитов и отдал им деньги. А затем согласился «помогать» другим пожилым людям, забирая у них наличность якобы для зачисления на безопасные счета в Национальном банке.

Помимо заявительницы фигурант получил еще от двоих потерпевших свыше Br80 тыс. Часть отправил переводом, остальное отвез за границу и лично передал посреднику.

Следователями возбуждены уголовные дела за мошенничество. Продолжается работа по установлению всех участников преступной схемы.