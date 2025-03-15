На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут

«На дальних и труднодоступных пляжах, как я сам лично убедился сегодня, пятна мазута еще местами есть, особенно в тех местах, куда не доходит вода, или на больших камнях есть застарелые пятна», — написал он в Telegram-канале.
Губернатор отметил, что сейчас остатки выбросов с севастопольского побережья убирают профильные ведомства. А со следующей недели к работам подключат волонтеров.
«Очевидно, что помощь волонтеров будет не лишней. Поэтому поручил нашему Штабу общественной поддержки в рамках городских субботников организовать выезды волонтеров на эти территории со следующей недели», — подчеркнул Развожаев.
15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.