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На труднодоступных пляжах Севастополя обнаружили мазут

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе на труднодоступных городских пляжах еще остаются мазутные пятна на гальке и крупных камнях. Со следующей недели волонтеры начнут убирать последствия разлива нефтепродуктов после крушения танкеров в Керченском проливе с берега. Такое поручение дал губернатор региона Михаил Развожаев.

«На дальних и труднодоступных пляжах, как я сам лично убедился сегодня, пятна мазута еще местами есть, особенно в тех местах, куда не доходит вода, или на больших камнях есть застарелые пятна», — написал он в Telegram-канале.

Губернатор отметил, что сейчас остатки выбросов с севастопольского побережья убирают профильные ведомства. А со следующей недели к работам подключат волонтеров.

«Очевидно, что помощь волонтеров будет не лишней. Поэтому поручил нашему Штабу общественной поддержки в рамках городских субботников организовать выезды волонтеров на эти территории со следующей недели», — подчеркнул Развожаев.

15 декабря 2024 года в шторм в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». Удалось эвакуировать 27 моряков, один из них погиб. В море попало порядка 2,4 тысячи тонн мазута.