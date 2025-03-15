В Ростове на Шолохова водителя госпитализировали после ДТП

В Ростове-на-Дону в ДТП пострадал водитель легковушки. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла 15 марта в 9:10 на улице Шолохова.
По предварительной информации, водитель управляя автомобилем «КИА Сид», двигался со стороны улицы Воровского в сторону улицы Зеленая. В районе дома № 246 он при перестроении не уступил дорогу автомобилю «Дайхатсу», который двигался прямо в попутном направлении. В результате «Дайхатсу» совершил наезд на дорожный столб.
Водитель «Дайхатсу» с травмами был госпитализирован. Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.