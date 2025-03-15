В России задержали наркодилеров, которые легализовали больше 10 млрд рублей

«В ходе оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий задержаны 7 предполагаемых руководителей и 34 участника преступного сообщества. Им инкриминировано совершение 53 преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ (организация преступного сообщества и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств.— “Ъ”) УК РФ. Из незаконного оборота изъято более одной тонны наркотических средств, а также более десяти тонн их прекурсоров», — рассказала представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале.