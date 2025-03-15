Опубликовано видео с места жуткого ДТП с большегрузом на трассе в Прикамье

Речь идёт об автоаварии, которая произошла 15 марта около 9:20 на 1047 км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. 53-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль «ИЖ», буквально подмяв его под себя.