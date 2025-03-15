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Опубликовано видео с места жуткого ДТП с большегрузом на трассе в Прикамье

В страшной аварии погибли два человека.

Источник: Соцсети

Видео с места смертельного ДТП с большегрузом и легковым автомобилем на трассе в Прикамье опубликовано в официальном телеграм-канале госавтоинспекции Пермского края.

Речь идёт об автоаварии, которая произошла 15 марта около 9:20 на 1047 км трассы Кострома — Шарья — Киров — Пермь. 53-летний водитель грузового автомобиля Mercedes не выдержал безопасную дистанцию и въехал в автомобиль «ИЖ», буквально подмяв его под себя.

На опубликованных правоохранителями кадрах — сильно искорёженная легковая машина, у которой после столкновения с грузовиком уцелели лишь передние колёса и капот. Всё остальное представляет собой груду смятого металла.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что водитель легкового автомобиля, а также находившийся в салоне пассажир от несовместимых с жизнью травм скончались на месте. Ещё одному пассажиру удалось выжить. Его увезли в медучреждение.

Сейчас по факту страшной автоаварии проводится проверка. Сотрудники госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.