Самолет до Иркутска задержан во Владивостоке

В международном аэропорту Владивостока им. Арсеньева задерживается вылет рейса крупной авиакомпании по маршруту Владивосток — Иркутск. Рейс, запланированный на 7:40 по местному времени, был отложен из-за технической неисправности. Сейчас вылета ожидают 135 пассажиров, включая 10 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.
— Перевозчиком проводятся мероприятия по организации питания и расселения граждан, — сообщают в ведомстве. Стоит отметить, что Приморская транспортная прокуратура взяла ситуацию под контроль, чтобы права пассажиров были полностью соблюдены.
Помимо задержки рейса во Владивостоке, неблагоприятные погодные условия в Хабаровском крае привели к переносу вылетов рейсов: Хабаровск — Херпучи и обратно, Хабаровск — Чумикан и обратно.