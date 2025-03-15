Самолет до Иркутска задержан во Владивостоке

В международном аэропорту Владивостока им. Арсеньева задерживается вылет рейса крупной авиакомпании по маршруту Владивосток — Иркутск. Рейс, запланированный на 7:40 по местному времени, был отложен из-за технической неисправности. Сейчас вылета ожидают 135 пассажиров, включая 10 несовершеннолетних. Об этом КП-Иркутск рассказали в Дальневосточной транспортной прокуратуре.